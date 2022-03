Beim Breitband-Tempo ist Oberösterreich hinten

Über den Ausbaugrad beim Breitband sagt das erst einmal nichts Direktes aus – der erschließt sich eher aus dem Breitbandatlas (siehe Grafik). Auffällig ist aber, dass Oberösterreich beim Download-Tempo hartnäckig an letzter Stelle liegt, auch wenn es insgesamt aufwärts geht. So hat sich das Schlusslicht von 23 Mbit/s im dritten Quartal 2020 auf 28 Mbit/s emporgearbeitet, dabei aber niemanden überholt. Einer der Gründe dafür, so die RTR, dürfte die besondere „Ressourcen-Effizienz“ der Oberösterreicher sein: Sie wählen günstigere Tarife mit für sie halt ausreichendem Tempo.