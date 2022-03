Ulrich Tukur: „Quoten nicht über Qualität stellen“

Solange es die Rolling Stones noch gibt, kann man sich aber schwer als „älteste Boygroup der Welt“ bezeichnen.

(lacht) Stimmt. Ich weiß nicht mehr, wer diese Bezeichnung verbrochen hat, einer dieser Witze, die dann an einem kleben bleiben. Trotzdem sind wir fast so haltbar wie die Stones, vier Typen, ein Sound, aber im Gegensatz zu denen leben wir alle noch. Von Peter Zadek bekam ich als junger Schauspieler den Rat, beim Spiel in die Augen des Partners zu schauen und immer darauf zu achten, was die anderen tun, sich also nicht zu viel auf sich selbst zu konzentrieren. Höre ich auf das, was die drei anderen machen, spiele ich automatisch richtig und wir musizieren zusammen. Den Mut zum Risiko muss man dabei immer haben, es darf auch mal schiefgehen. Der Witz des Lebens ist, sich nicht gegen alles abzusichern und sich auch mal einer unwägbaren Situation auszusetzen, in der man gewinnen aber auch verlieren kann. Das nervt mich so an dieser Zeit, dass man glaubt, alles regulieren zu müssen.