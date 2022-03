44.000 Operationen fehlen in der Pandemie-Bilanz

Der SP-Gesundheitssprecher Peter Binder fasst Haberlanders OP-Zahlentabellen so zusammen: „2020 und 2021 wurden in Summe mehr als 44.000 geplante OPs weniger als in normalen Jahren durchgeführt, im Schnitt also zwölf Prozent weniger. Das heißt, jede achte geplante OP ist ausgefallen und muss irgendwann nachgeholt werden.“ Allerdings tobt noch immer das Corona-Virus durch die Bevölkerung, und die Lage in den Krankenhäusern erlaubt es derzeit nicht, den Rückstau auch nur annähernd abzuarbeiten.