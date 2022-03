Israel: 750.000 Menschen bei Begräbnis von Rabbi

Bereits am frühen Morgen trafen 20.000 Menschen per Eisenbahn in Bnei Brak ein. Die Fahrpläne waren außer Kraft gesetzt, kein Mitarbeiter der Bahn zählte die Reisenden, die in einem ununterbrochenen Strom ein Abteil nach dem anderen füllten. Insbesondere aus Jerusalem fuhr ein voller Zug nach dem anderen los. Schon in den frühen Morgenstunden berichtete die Stadtverwaltung von über 750.000 Teilnehmern des Begräbniszuges in der Kleinstadt.