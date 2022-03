Knapp 20.000 positive Schultests in dieser Woche

Aktuell sind österreichweit neun Schulen (Vorwoche: acht) komplett sowie zusätzlich 1198 Klassen (Vorwoche: 856) ganz oder teilweise gesperrt. In Wien wurden bei 6582 Schülern (Vorwoche: 5266) Infektionen registriert, wobei hier mit „Alles gurgelt“ ein anderes Testsystem als in den restlichen Ländern zum Einsatz kommt. In Oberösterreich wurden 3533 positive Tests verzeichnet (Vorwoche: 3214), in Niederösterreich 2669 (Vorwoche: 3011), in der Steiermark 2580 (2839), in Tirol 1157 (Vorwoche: 1185), in Salzburg 1080 (1044), in Kärnten 960 (1034), in Vorarlberg 602 (684) und im Burgenland 450 (457).