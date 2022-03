Hauser zum Auftakt des Biathlonfinales am Podium

Die Tirolerin Lisa Hauser hat am Freitag zum Auftakt des Weltcup-Finales im Biathlon am Osloer Holmenkollen mit Rang zwei geglänzt. Die 28-Jährige verbuchte keinen Fehler am Schießstand und landete mit der viertschnellsten 7,5-km-Laufzeit 7,0 Sek. hinter der Norwegerin Tiril Eckhoff. Die schoss ebenso einmal daneben wie ihre drittplatzierte Landsfrau Marte Olsbu Röiseland (+9,4). Hauser hat damit eine sehr gute Ausgangsposition für die Verfolgung am Samstag (12.50 Uhr).