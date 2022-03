Wer an den hohen Preisen verdient

Krisengewinner: Werfen wir noch einmal einen Blick auf diejenigen, die von den hohen Energiepreisen profitieren: Der Verbund hat, wie berichtet, zugegeben, dass er für heuer bis zu eine Milliarde Euro (Dividenden plus Körperschaftssteuer) an seinen 51%-Eigentümer Republik abliefern wird. Doch mehr als 30% am Verbund gehören den Landesversorgern aus Wien, NÖ und Tirol, die ebenfalls Hunderte Millionen Euro an Dividenden kassieren werden.