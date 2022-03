Hofer-Mutter Aldi erhöht in Deutschland die Preise

Nicht nur in Österreich, auch in Deutschland kämpfen viele Menschen mit steigenden Lebenshaltungskosten: Energie und Wohnen, nun auch Lebensmittel - die Preise ziehen an. Die Hofer-Mutter Aldi in Deutschland muss Preisanhebungen der Hersteller in Höhe von zehn Cent bis zu einem Euro pro Artikel bereits an Kunden weitergeben. In Österreich gibt sich Hofer diesbezüglich zugeknöpft: Nur wenn es nicht mehr möglich sei, die Kosten abzufedern, würden Preisanpassungen vorgenommen.