Wildschweine machen Nobelort Nizza unsicher

„Ihnen ist es gelungen, in eine private Wohnanlage einzudringen, da haben sie den Garten umgegraben“, wurde Anrainerin Amelie in der Zeitung zitiert. Zur gleichen Zeit sei eine andere Rotte zu sehen gewesen. Die Wildschweine machten sich über mehrere Mülltonnen der Corniche Bellevue in der Nähe des Parc Impérial her.