Experten überzeugt: Im Wald braucht es Regeln

Hobbysportler müssen sich an die Regeln halten

Auch die zunehmenden Konflikte zur Nutzung des Waldes wurden am Mittwoch am Planötzenhof oberhalb von Innsbruck diskutiert, denn die Zahl der E-Bike-Fahrer und Skitourengeher steigt ständig. Fuchs zeigt sich erfreut über den Boom des Waldes, merkt aber an, dass es Verhaltensregeln und Lenkungskonzepte braucht: „Ich appelliere an die Vernunft der Waldbesucher. Es braucht Konzepte, die klar vorgeben, welche Teile des Waldes der Freizeitnutzung dienen und welche geschützt werden müssen!“