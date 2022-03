Jede Minute flüchten 55 Kinder vor Ukraine-Krieg

Millionen Menschen sind vor der russischen Aggression in der Ukraine auf der Flucht. Darunter auch viele Kinder. Laut UNICEF sind seit Invasionsbeginn jeden Tag 75.000 zu Flüchtlingen geworden. „Diese Zahl ist besonders schockierend. Jede einzelne Minute sind 55 Kinder aus ihrem Land geflohen“, sagte UNICEF-Sprecher James Elder am Dienstag in Genf. Das Spital im westukrainischen Lemberg nahe der polnischen Grenze sei überlastet durch die Anzahl an verletzten Kindern, die aus umkämpften Regionen eintreffen, warnte er. UNICEF und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) versuchen, Krankenhäuser mit Material zu versorgen.