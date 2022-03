„Jeder von uns denkt an die ukrainischen Kinder“

Der Papst hat vor der Generalaudienz am Mittwoch die Schüler einer Schule in Mailand aufgerufen, für die Kinder im ukrainischen Kriegsgebiet zu beten. „Lasst uns an die vielen Kinder denken, die im Krieg sind, die heute in der Ukraine leiden. Ihr habt eine Zukunft vor euch, eine soziale Sicherheit, in einer Gesellschaft des Friedens, stattdessen müssen diese Kinder vor den Bomben fliehen. Sie leiden unter dieser Kälte, die es dort gibt“, so der Papst.