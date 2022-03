Neuer Covid-„Rekord“: Fast 11.000 Neuinfektionen

Am Mittwoch ist immer der höchste Ausschlag der Woche, weil die Zahlen von den PCR-Tests an den Schulen, die am Montag durchgeführt werden, an diesem Tag eingerechnet werden. Noch gibt´s die Auswertung nicht, wieviele der knapp 11.000 Neuinfektionen aus dem Schulbereich kommen - diese werden wir am frühen Nachmittag erfahren und nachreichen.