OMV sagt Einstieg bei Gazprom-Erdgasfeld ab

Der österreichische Öl-, Gas und Chemiekonzern OMV hat am Dienstag den möglichen Erwerb von Anteilen an zwei Blöcken eines großen Erdgas- und Kondensatfeldes in Russland jetzt endgültig abgesagt. Das hat der OMV-Vorstand beschlossen. Die Verhandlungen mit der russischen Gazprom über den möglichen Kauf einer 24,98-prozentigen Beteiligung an den Blöcken 4A/5A der Achimov-Formation des Urengoy-Felds in Sibirien würden nicht weitergeführt, hieß es am Abend.