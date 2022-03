Ex-OMV-CEO Roiss rechnet mit „Putin-Verstehern“ ab

Der ehemalige OMV-Chef Gerhard Roiss teilt kräftig gegen „Putin-Versteher“ hierzulande aus. Österreich und die OMV sei von einer Gruppe von Leuten gezielt in eine Abhängigkeit von Russland gelenkt worden. „Diese Leute haben ihre eigenen finanziellen Interessen über jede Moral gestellt“, so Roiss in einem Interview. Die große Abhängigkeit vom russischen Gas, wie sie aktuell der Fall ist, hätte nicht sein müssen.