ÖFB-Team trifft am 29. März auf Team aus Europa

Sollte das ÖFB-Team am Donnerstag in einer Woche die Hürde Wales nehmen, würde im Juni wohl ein noch dichterer Terminplan warten. Dort stehen für Österreich bereits vier Partien in der höchsten Liga der Nations League - am 3. Juni in Kroatien, am 6. Juni gegen Dänemark, am 10. Juni gegen Frankreich und am 13. Juni in Dänemark - auf dem Programm. „Tendenziell kann davon ausgegangen werden, dass das Play-off-Finale in den Juni integriert wird“, sagte Neuhold. „Es zeichnet sich aber noch keine finale Lösung ab.“