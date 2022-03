„Elden Ring“ entwickelt sich zum Speedrun-Phänomen

Umso beeindruckender muten da die Durchläufe an, die der Speedrun-Profi „Distortion2“ auf YouTube veröffentlicht. Vor einigen Tagen veröffentlichte er ein Video, in dem er „Elden Ring“ in weniger als 40 Minuten durchspielt, nun folgte ein weiteres rekordverdächtiges Video, in dem das Spiel sogar in weniger als 29 Minuten beendet wird.