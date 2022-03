Lochoshvili konnte im Mannschaftsbus heimfahren

Enorm viel Herzlichkeit am Vorabend, als - neben Austria Wien-Trainer Manfred Schmid und Georg Teigl - auch Mutter Teigl ins Hotel „Wimberger“ gekommen war, um sich persönlich bei Luka Lochoshvili und Wuschi Wernitznig für ihre Erste Hilfe an ihrem Junior vor 14 Tagen zu bedanken. Und auch gestern bedankten sich vorm Anpfiff Teigl, die offizielle Austria und ihre Fans (mit stehenden Ovationen) noch einmal bei Lochoshvili - der dann - welch unglaubliche Ironie des Schicksals! - binnen nur 80 Sekunden vom Helden zum Pechvogel werden sollte. Nach nur 1:20 Minuten lag der Georgier schon blutüberströmt am Rasen der Generali-Arena - böses Resultat eines Kopfballduells mit Gegenüber Marvin Martins, der seinerseits dann zur Pause Schmid um Auswechslung bat, von diesem aber nur hörte: „Ich hab keinen anderen - bitte, kämpf weiter.“