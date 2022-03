Ein Pokal für den großen Helden Luka Lochosvili!

Rückblende, 27. Februar, Austria - WAC: Austrias Georg Teigl lag nach einem Zusammenstoß bewusstlos auf dem Boden, Lochoshvili zog geistesgegenwärtig dessen verschluckte Zunge raus, verhinderte so viel Schlimmeres, Kollege Christopher Wernitznig hatte Teigl zuvor in eine stabile Seitenlage gebracht, so die Rettungsaktion mit der richtigen Maßnahme eingeleitet.