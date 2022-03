Waldviertel erstmals österreichischer Cup-Sieger!

Union Waldviertel hat am Sonntag im österreichischen Männer-Volleyball erstmals den Cup-Titel geholt! Die „Nordmänner“ besiegten im Finale in Zwettl Außenseiter Amstetten 3:1 (-20,25,20,11). Die Entscheidung fiel Ende des zweiten Satzes, als die Amstettener eine 24:21-Führung und auch noch einen vierten Satz-Ball ungenutzt ließen. Nach dem daraufhin geglückten Satz-Ausgleich gaben die Waldviertler klar den Ton an. Amstetten verpasste seinerseits seinen fünften Cup-Titel.