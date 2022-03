San Antonio Spurs verlieren ohne Jakob Pöltl

In Abwesenheit des Trios aus der üblichen Startformation avancierte Jock Landale zum besten Werfer. Der Australier erzielte mit 26 Punkten eine Karrierebestleistung in der NBA. Am Montag ist San Antonio gegen die Minnesota Timberwolves im Einsatz, die mit einem 113:104 bei Miami Heat, dem Leader der Eastern Conference, überraschten.