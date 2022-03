Wie zeigen Sie Ihr großes Herz?

Erst letzte Woche haben wir Helga Tippel zur „Wienerin der Woche“ gekürt, sie bietet einer ukrainischen Familie Obdach. Bei der Aktion „One Hotel, One Family“ werden Hotelbetreiber gebeten, je einer ukrainischen Familie vorübergehend Kost und Logis zur Verfügung zu stellen. Nach 72 Stunden waren schon mehr als 50 Hotels dabei. Im Hotel Intercontinental sind auf einer Etage mittlerweile 120 Ukrainer untergebracht. Engagieren Sie sich ebenfalls für Menschen in Not, sei es durch Sachspenden oder ehrenamtliche Arbeit? Oder haben Sie von Heldentaten in Ihrem Umfeld zu berichten? Wir freuen uns auf Ihre Erzählungen unten in den Kommentaren!