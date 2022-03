19 Ämter: Oberösterreichs umtriebigster Politiker

Gutes Zeitmanagement gefordert

Auch in der FPÖ-Fraktion gibt es Menschen mit gutem Zeitmanagement (oder 36-Stunden-Tagen). Beim Bundesheerler Michael Gruber werden in Summe zehn Positionen aufgelistet, ebenso beim Arbeitnehmervertreter Rudolf Kroiß. Bei der SPÖ ragt deren Wirtschaftsvertreterin Doris Margreiter mit 15 Positionen heraus, Zweitfleißigste dort ist die Landesfrauenvorsitzende Renate Heitz mit 11 Funktionen und Ehrenämtern. SPÖ-Landtagsurgestein Karl Schaller aus der Voest wirft vergleichsweise bescheidene 7 Funktionen in die Waagschale. Bei den Grünen sticht Severin Mayr mit 8 Funktionen heraus, hauptamtlich ist er immerhin Klubobmann, auch eine zeitaufwendige Aufgabe. Aber nichts gegen die auch in der neuen Periode im Landtag wieder vertretene Grüne Ulrike Schwarz, die es auf – hoffentlich glücksbringende – 13 Funktionen neben dem Mandat bringt.