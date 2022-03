Sogar NASA baut auf Technologie aus Schiedlberg

Gehirnsignale und Computer-Mensch-Schnittstellen beschäftigen den 48-Jährigen schon lange: Biomedizin hat er an der Technischen Universität in Graz und der Johns-Hopkins-University in Baltimore/USA studiert. Heute stellt er Medizinprodukte her, die entweder zur Rehabilitation von Schlaganfallpatienten oder für Wachkomapatienten eingesetzt werden, um festzustellen, ob diese Gespräche verstehen oder nicht. Immer wieder werden Fortschritte gemacht, das Angebot wächst. Bei den Schlaganfallpatienten wird neuerdings auch eine Fußtherapie angeboten.