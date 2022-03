Leitner bei Sprintsieg von Fillon Maillet 20.

In einem von starken Schießleistungen geprägten Sprintrennen am neuen Schauplatz - zehn unter den ersten elf Platzierten blieben fehlerfrei - stand am Ende auch bei Leitner die Null. In der Loipe konnte der Tiroler mit den Topbiathleten allerdings nicht mithalten und verlor da gut eine Minute auf Fillon Maillet, der seinen 14. Weltcuperfolg einfuhr.