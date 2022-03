Biker musste wegen Pkw bremsen, stürzte: verletzt

Ein 63-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr am Mittwoch gegen 15.20 Uhr mit seinem Motorrad auf der Ungenacher Straße L1270 in der Gemeinde Timelkam von Ungenach in Richtung Timelkam, als zeitgleich ein bisher unbekannter Pkw-Lenker bei der Kreuzung mit der Trattbergstraße L1272 in Richtung Puchkirchen einbog. Der Motorradlenker musste, um eine Kollision zu vermeiden, stark abbremsen und kam dabei zu Sturz. Er erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Ried im Innkreis eingeliefert.