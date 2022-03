Unbekannte stahlen nachts gravierte Eheringe

Rätsel gibt der Polizei ein aktueller Fall von Einbruchsdiebstahl im Bezirk Oberwart auf. Mitten in der Nacht sollen unbekannte Täter zugeschlagen haben, während der Hausherr allein daheim war. Der Coup fiel erst am nächsten Morgen auf. Kostbare Schmuckstücke in Silber und Gold sowie die Eheringe sind verschwunden.