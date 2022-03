Der Frühling naht - mit teils großen Schritten

Das Wetter in Österreich zeigt sich im Westen erstmals frühlingshaft und im Osten noch etwas windig. Allmählich entwickeln sich in den kommenden Wochen milde und trockene Temperaturen im ganzen Land. Frühlingshaft wird es in Teilen Österreichs bereits in den kommenden Tagen. Niederschlag ist so schnell nicht zu erwarten.