Hund durch Rattenköder an Alter Donau vergiftet

Eigentlich sollte es ein ganz normaler Spaziergang werden, wie ihn Erich Hartmann mehrmals am Tag macht. Und doch wurde kürzlich ein Ausflug zum wahr gewordenen Horror eines jeden Hundebesitzers. Als der 61-Jährige mit seinem Jack-Russell-Terrier „Udo“ am Mühlschüttelpark vorbeispazierte, schnupperte der 14 Monate alte Rüde in den Sträuchern an der Uferböschung zur Alten Donau. An sich nicht ungewöhnlich, hätte da nicht ein schwarzer Gegenstand in der Wiese gelegen. „Anfangs hielt ich es für eine Autobatterie, die jemand entsorgt hat“, erzählt Hartmann im Gespräch mit der „Krone“. Bei genauerer Nachschau sah der Wiener erst, wie gefährlich der Gegenstand wirklich war.