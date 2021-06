Vermehrte Rattensichtungen in Wien gemeldet

Die Massenflucht von knapp einem Dutzend Ratten am Dienstagvormittag aus einem Müllauto der Wiener MA 48 ist zwar nicht alltäglich gewesen - die Sichtung der Nager per se ist derzeit allerdings keine Seltenheit. So spricht die Innung der Schädlingsbekämpfer von einer erhöhten Zahl an Meldungen von Ratten in der Bundeshauptstadt und appelliert an Bevölkerung wie Hauseigentümer gleichermaßen, achtsam zu sein.