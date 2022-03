Simeon Schwingers Abstecher zu den Capitals

Schwinger hat schon am Ende des Grunddurchgangs drei Spiele in der dritten Linie der Wiener bestritten, aber noch nicht angeschrieben: „Das kommt schon noch, wir müssen noch ein wenig zusammenfinden.“ Für den 24-Jährigen ist das Engagement in Wien auch im Hinblick auf die WM wichtig, wobei nach dem Ausschluss von Russland und Weißrussland noch offen ist, ob Österreich in die A-WM nachrückt.