Lehrer von Paralympics-Held Aigner beeindruckt

Andreas Koch, der Johannes derzeit an der Ski HAK in Waidhofen/Ybbs in Sport und Geografie unterrichtet, verfolgt alles gebannt: „Ich bin immer wieder erstaunt, wie gut Johannes seine Sehbehinderung auf der Piste durch die anderen Sinne kompensieren kann. Er ist mit seinen 16 Jahren ein außergewöhnlich guter Skifahrer.“ Der sportliche und wirtschaftliche Leiter der Schule sagt weiters: „Wenn man von seiner Behinderung nichts weiß, fällt das nicht auf. Er ist ein ganz normaler, bestens integrierter Schüler.“