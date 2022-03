Weitere Hilfskräfte für Schulen gesucht

Erste Kinder aus der Ukraine in Wiener Klassen

Angesichts der aktuellen Flüchtlingswelle verschärft sich die Personalnot weiter. Rund 20 aus der Ukraine geflüchtete Kinder nehmen mittlerweile am Unterricht teil. In Zukunft werden deutlich mehr erwartet. Personal wird dringend gesucht. Die Stadt erhebt etwa, ob geflüchtete Menschen mit pädagogischer Ausbildung in Wien zur Verfügung stehen. Aktuell sitzen die Kinder noch in den Regelklassen, eigene Klassen für ukrainische Kinder sind laut Wiederkehr aber denkbar.