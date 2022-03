Kraft fährt mit Superform zur Weltrekord-Schanze

Der Salzburger blieb gleich in Norwegen, ab Freitag steigt in Vikersund die Skiflug-WM. „Darauf freue ich mich schon das ganze Jahr. Ich hoffe, ich kann es richtig laufen lassen“, suchte der 28-Jährige gestern mit einem Stadtbummel in Oslo ein bisschen Ablenkung. Kraft fühlt sich in Vikersund wohl. Er stellte dort mit 253,5 Meter einen Weltrekord auf: „Mal schauen, was diesmal geht.“