Mit 187 km/h durch eine 70er Zone gerast

Zwei Wochen alter Führerschein

Gegen 21.50 Uhr wurde in der Billrothstraße in Wels ein 21-jähriger Welser aufgrund seiner unsicheren Fahrweise angehalten. Bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle wurden eindeutige Merkmale einer Suchtgiftbeeinträchtigung festgestellt. Der Lenker gab an, dass er wenige Stunden vor der Anhaltung Cannabis konsumiert habe. Eine klinische Untersuchung ergab die Fahruntauglichkeit. Der zwei Wochen alte, vorläufige Probeführerschein wurde abgenommen.