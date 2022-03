Kristen Stewart zeigt Putin den Mittelfinger

Oscar-Nominierung

Kristen Stewart ist in diesem Jahr für einen Oscar nominiert. Ihre Darstellung der verstorbenen Prinzessin Diana in dem Film „Spencer“ hat der 31-jährigen Schauspielerin neben Olivia Colman („Frau im Dunkeln“), Nicole Kidman („Being the Ricardos“), Jessica Chastain („The Eyes of Tammy Faye“) und Penélope Cruz („Parallel Mothers“) bei den bevorstehenden Academy Awards eine Nominierung als beste Hauptdarstellerin eingebracht.