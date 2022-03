Verbauen wir uns unsere Zukunft?

Positive Beispiele und bedenkliche Entwicklungen

Als positives Beispiel nennt die Expertin den Baustopp in Velden am Seeufer, der während der aktuellen Nachdenkphase verhängt wurde. Ein Best-Practice-Beispiel aus dem ländlichen Raum sei Oberdrauburg mit seiner Ortskernstärkung. Es gebe aber auch bedenkliche Entwicklungen: „Die Bauruinen in Pörtschach stimmen mich nachdenklich. In Finkenstein ist das Ausmaß der Aufschließungsflächen größer als das der nicht bebauten Baulandflächen.“