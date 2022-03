Taxifahrer schlug Mann mit Schneestange bewusstlos

Taxifahrer ergriff die Flucht

Der Taxilenker flüchtete. Eine sofortige Fahndung in Klagenfurt verlief negativ. Laut einem Zeugen soll es sich bei dem Taxi um einen hellen Kombi handeln, an dessen Seite ein grüner Streifen quer verläuft. Der Verletzte wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.