Kraft: 8,38 Meter Vorsprung im Kampf um Jackpot

Der Kummer hielt sich aber bei Österreichs Überflieger in Grenzen: „Es war alles eng beisammen, ich war nicht weit weg. Damit kann ich zufrieden sein.“ Und beim Blick auf den Zwischenstand in der Raw-Air-Tour grinste der dreimalige Weltmeister schon wieder. Er geht mit 15,1 Punkten Vorsprung auf den japanischen Weltcup-Spitzenreiter Ryoyu Kobayashi in das heutige Finale in Oslo. Umgerechnet sind das 8,38 Weitenmeter. „Das wird eine enge Kiste. Das werden sicher drei ganz spannende Sprünge“, sagte Kraft. Nach 2017 könnte Kraft also zum zweiten Mal die Prestige-Serie in Norwegen gewinnen. Diesmal warten 35.000 Euro auf den Gesamtsieger.