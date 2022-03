Pflegeproteste gehen trotz Gegenwind weiter

Inhaltlich gibt es keine großen Gräben

Dabei liegen Betriebsrat und Geschäftsleitung inhaltlich gar nicht so weit auseinander. Zwar legt Fleisch Wert darauf, dass von einem Personalnotstand keine Rede sein könne, betont zugleich aber auch die Notwendigkeit von Reformen: „Gerade in Sachen Ausbildung werden wir uns sehr breit aufstellen müssen, um fit für die Zukunft zu sein.“ Zu der von der Landes-ÖVP propagierten Pflegelehre hat er, ähnlich wie die Personalvertreter, eine sehr differenzierte Meinung: „So begrüßenswert es grundsätzlich ist, junge Menschen für den Pflegeberuf zu begeistern, so behutsam muss man sein - etwa in Bezug auf die Frage, ob man 15-Jährige tatsächlich schon mit dem zum Teil sehr großen Leid in den Krankenhäusern konfrontieren will.“