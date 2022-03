Ab 10 Uhr LIVE: Damen-RTL in Lenzerheide

Truppe freut sich auf die Herausforderung auf dem „recht anspruchsvollen Hang“, sie will „die letzten Körner zusammenkratzen“ und die Saison in dieser Disziplin stark abschließen. „Im Riesentorlauf bin ich immer brav in die Top 15 gefahren, so konstant war ich im Riesentorlauf schon lange nicht mehr. Es ist meine bisher beste Saison“, weiß die Kärntnerin. Rennsportleiter Christian Mitter hofft, dass seinen Läuferinnen in dieser Disziplin „der Knoten aufgeht“. Es seien ganz gute einzelne Läufe dabei gewesen und auch Rennen, wie jenes von Truppe bei Olympia.