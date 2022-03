ÖSV-Youngsters starten heute den Gold-Großangriff

Die wohl größten Hoffnungen in den heutigen Super-Gs liegen auf zwei Weltmeistern aus Vorarlberg. Bei den Damen ist Magdalena Egger, die sich mit ihrem Triumph in der Abfahrt ihre bereits vierten Goldmedaille bei Junioren-Weltmeisterschaften sichern konnte, erneut eine ganz heiße Kandidatin aufs Podest. 2020 schnappte sie sich in dieser Disziplin in Narvik (Nor) schon einmal Gold, im Vorjahr landete sie in Bansko (Bul) hinter der Tirolerin Lena Wechner und ihrer Landsfrau Magdalena Kappaurer Bronze. Die härtesten Gegnerinnen der Lecherin, die heute mit Startnummer drei ins Rennen geht, werden wohl erneut die Abfahrtszweite Emma Aicher (D) und die Schweizerin Delia Durrer sein. Aber auch den anderen Österreicherinnen Amanda Salzgeber (Startnummer 8), Viktoria Bürgler (13) und Victoria Olivier (27) sind für eine Überraschung gut.