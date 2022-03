Baur will keine Spezialbehandlung haben

„Ziel ist es, die Großen weiter zu ärgern“, hofft Raul Baur, der im Winter vom Tiroler Drittligisten Kitzbühel zu Marchfeld wechselte, dort Robert Bencun (Zwettl) im Abwehrzentrum ersetzen soll. „Eine schöne Herausforderung. Ich wollte einfach einen Tapetenwechsel.“



Den letzten Endes Ex-Teamkicker und Papa Michael, „Co“ bei der Admira, einfädelte. „Ich hatte Angebote von Wiener Stadtligisten, sah mich aber in der Ostliga. Deswegen bat ich meinen Vater, Tommy Flögel anzurufen.“ Naheliegend! Da ja beide einst in Pasching sowie im Nationalteam zusammen kickten. Von Freunderlwirtschaft will Coach Flögel aber nichts wissen: „Raul ist ein gestandener Drittliga-Spieler, hat viel Potenzial.“

Heute kann der 25-Jährige beim Rückrundenauftakt in Bruck/Leitha zeigen, was in ihm steckt. „Ein guter Start wäre Gold wert, ich kann es kaum erwarten, loszulegen“, so Baur.