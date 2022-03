Schock-Video: Kanye begräbt Pete-Davidson-Puppe

Ganz ohne großen Knall wollte Kanye West seine Ehe mit Kim Kardashian aber wohl doch nicht zu Ende gehen lassen. Denn akkurat am Tag seiner Scheidung veröffentlichte der Rapper den Musikclip zur Single „Eazy“ - mit brisantem Inhalt. In dem Stop-Motion-Clip entführt eine Kanye-Puppe einen Doppelgänger von Kardashians neuem Freund Pete Davidson und fährt mit ihm in die Wüste.