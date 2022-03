Hacker schicken Putins Luxusschiff in die „Hölle“

Die Sanktionen, die der Westen gegen Russland wegen der Invasion in die Ukraine verhängt hat, treffen nicht nur die Atommacht, sondern auch dessen superreichen Einwohner. Milliardäre wollen jetzt ihre Luxusjachten in Sicherheit bringen, damit sie nicht beschlagnahmt werden. Kurios: Hacker treiben inzwischen ihre Späße mit der knapp 100-Millionen-Jacht, die dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gehören soll. Sie schickten das Schiff kurzerhand in die „Hölle“ …