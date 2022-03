Rätsel um Explosion in Zollhaus an Grenze gelöst

Ein hochexplosiver Fall beschäftigte seit Wochen die Polizei im Bezirk Neusiedl am See. Nach den Neujahrsfeiern war in einem früheren Zollhaus an der Grenze zu Ungarn eine Sprengladung in die Luft gejagt worden. Kein Dachziegel blieb auf dem anderen. Eine heiße Spur führte zu drei jugendlichen Pyrotechnik-Freaks.