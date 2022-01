Kugelbombe: Feuerwehr trauert um jungen Kameraden

Auch zahlreiche weitere Freiwillige Feuerwehren trauern mit: „In diesen schweren Stunden und Tagen ist nichts mehr so wie es einmal war. Die Freiwilligen Feuerwehr Gresten schickt ein letztes leises ,Gut Wehr Kamerad‘“, postet Michael G. „Unsere aufrichtige Anteilnahme seiner Familie und den Kameraden der FF Maria Raisenmarkt! Möge seine Seele in Frieden ruhen!“, so Martin E., Georg R. und Werner H., der „viel Kraft in dieser schwierigen Zeit“ wünscht.