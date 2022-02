Caps fix im Viertelfinale ++ KAC muss nachsitzen

In der ICE Hockey League sind am Freitag weitere Entscheidungen über Play-off-Teilnehmer gefallen! Mit den Vienna Capitals und Ljubljana stehen eine Runde vor Ende des Grunddurchgangs fünf von sechs fixen Viertelfinalisten fest. Die Wiener besiegten den direkten Konkurrenten Pustertal auswärts 5:2, die Slowenen bezwangen Bozen daheim 3:2, wodurch die Südtiroler nicht mehr unter die Top-6 kommen können. Um das letzte Fix-Ticket kämpfen am Sonntag noch Pustertal und Znojmo. Meister KAC muss hingegen ins Pre-Play-off ...