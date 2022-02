Streich: „Katastrophe, was dort passiert“

Christian Streich, Trainer des deutschen Fußball-Bundesliga SC Freiburg, hat der Einmarsch Russlands in die Ukraine mitgenommen. „Es ist hochgefährlich, was dort passiert und total schlimm“, äußerst sich der 56-Jährige vor dem Spiel gegen Hertha BSC auf der Pressekonferenz. „Es ist natürlich eine Katastrophe, was dort passiert.“ Auch andere Bundesligatrainer äußern ihr bestürzen.