„Stadtplatz-Sperre für immer ist ausgeschlossen“

Breite Zustimmung

Die Welser SPÖ und die Grünen fordern ein solches Pilotprojekt schon länger. „Die Praxis und die Erfahrungen aus anderen Städten zeigen uns eine sehr erfreuliche Perspektive. Die autofreien Zonen sind belebt und beliebt. Die besten Einkaufsstraßen finden sich in Fußgängerzonen und nicht auf stark befahrenen Straßen“, sagt etwa SPÖ-Mobilitätsstadtrat Stefan Ganzert. Aus der Not einer längeren Baustelle wurde also jetzt eine Tugend, mit der gleich mehrere Parteien einverstanden sind. Der Startschuss für die neue „Beacharea“ soll am 2. oder 14. Juli fallen – das Datum wird noch bekannt gegeben.